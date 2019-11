Cane cade dal balcone, salvato dall'erba alta

Un cane di piccola taglia è caduto dal balcone in corso Martinetti a Sampierdarena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della croce gialla che hanno portato l'animale in clinica.

L'animale, tipo pincher, non sarebbe a rischio. Fortunatamente l'erba del giardino sottostante ha attutito il colpo.

Si tratta, però, del secondo caso in due giorni: ieri, un altro cane è caduto da un cornicione in via XX Settembre, riportando gravi ferite.