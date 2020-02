Prende a bastonate l'ex compagna e l'anziano che la ospita, poi si costituisce

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni di origini romene, accusato di duplice tentato omicidio ai danni dell'ex compagna e di un anziano che la stava ospitando.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo ha fatto irruzione nella casa dell'anziano, un 84enne residente a Sampierdarena, e trovandovi l’ex compagna ha dato in escandescenze. La discussione è rapidamente degenerata e l’uomo avrebbe afferrato un bastone accanendosi contro l’anziano e la donna.

Dopo l'aggressione il 47enne è andato nella caserma dei carabinieri di Sampierdarena e si è costituito. L’anziano e la donna sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, non sarebbero in pericolo di vita.