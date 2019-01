Sfondano i vetri delle auto con la base di un ombrellone

Nella notte del 6 gennaio la Polizia genovese ha arrestato un 51enne di origini tunisine e un 18enne sudamericano, entrambi pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale, per il reato di furto aggravato.

La scorsa notte infatti, un residente di via Bottego a Sampierdarena, ha sentito dei forti colpi provenire dalla strada e, affacciandosi dalla finestra, ha visto due individui che, con la base in marmo di un ombrellone, stavano cercando di sfondare il finestrino di un’auto parcheggiata in strada.

I poliziotti sono accorsi in pochi minuti e hanno bloccato i due malviventi che, una volta scoperti, hanno tentato la fuga senza riuscire però a sfuggire agli agenti intervenuti sul posto. In tasca avevano una pinza, uno "spadino" e un coltellino multiuso, utilizzati per forzare le auto.

Il proprietario dell’autovettura danneggiata ha sporto denuncia in Questura mentre i due ladri sono stati arrestati e processati con rito direttissimo nella mattinata di lunedì 7 gennaio 2019.