Al bar invece di stare a casa, arrestato per evasione

Al posto sbagliato al momento sbagliato. È quello che è capitato a un dominicano di 31 anni, gravato di pregiudizi di polizia, abitante a Sampierdarena.

In nottata, durante un controllo presso un esercizio pubblico in via Sampierdarena da parte della pattuglia della locale stazione, trovatosi all'interno del bar e sottoposto a controllo e identificazione, come gli altri avventori, il giovane è risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona e il patrimonio.

Trovandosi fuori l'abitazione senza un regolare permesso, il 31enne è stato arrestato per evasione.