Si barrica in casa per evitare l'arresto, interviene negoziatore

La scorsa notte in via Caveri a Sampierdarena i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, insieme ai colleghi della compagnia di Sampierdarena hanno arrestato un 45enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia in esecuzione a ordinanza per la custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Genova.

Il provvedimento scaturisce da un'indagine condotta dai carabinieri di Recco circa i reati di atti persecutori, lesioni personali, tortura, sequestro di persona e violenza privata nei confronti dell'ex compagna, una 37enne genovese. Il 45enne, durante la fase del provvedimento, insieme all'attuale compagna, una 40enne genovese, attualmente agli arresti domiciliari, che ha detto di essere incinta, si è opposto all'arresto, barricandosi in casa.

Il successivo intervento di un negoziatore dei carabinieri ha indotto l'uomo, dopo circa due ore di trattativa, a consegnarsi ai carabinieri, senza provocare danni a cose o persone. Dopo le formalità, l'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.