Rissa con lancio di bottiglie a Sampierdarena, due arresti

Dopo aver fatto il pieno di alcol, hanno ingaggiato una rissa lanciandosi contro bottiglie di vetro, davanti a un locale di via Dondero a Sampierdarena, apparentemente per futili motivi. È successo poco prima delle 21 di mercoledì 1 luglio 2020.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, hanno trovato lungo la strada numerosi cocci di vetro e due giovani ancora impegnati nella zuffa: un 20enne di origini marocchine, con una ferita sanguinante alla nuca e vistosi rigonfiamenti in viso, è stato medicato al Galliera con una prognosi di 5 giorni; un 30enne di origini ecuadoriane invece, ancora in preda ai fumi alcolici, ha reagito con violenza nei confronti degli operatori, obbligandoli all’uso dello spray al peperoncino per portarlo alla calma.

I due giovani pregiudicati sono stati arrestati per rissa aggravata (il maggiore anche per resistenza a pubblico ufficiale) e denunciati per ubriachezza. Entrambi sono stati giudicati con rito direttissimo questa mattina.