Sampierdarena, un'app che "censisce" i negozi per incentivare lo shopping

Si chiama “San Pier d’Arena shopping”, ed è un’app sviluppata a Sampierdarena, e pensata per Sampierdarena, da un residente di Sampierdarena: obiettivo, riqualificare il quartiere e rilanciare il commercio sfruttando anche la tecnologia.

«Questa app è sostanzialmente una guida agli acquisti nei negozi di San Pier d’Arena che consente l'utilizzo di filtri di ricerca singoli e multipli e offre la georeferenziazione di tutte le attività commerciali su mappa Google - spiega Fabio Sinisi, il suo creatore - Non ha scopi pubblicitari né di lucro, ma fornisce gratuitamente informazioni sulle attività commerciali del quartiere».

L’app è attualmente disponibile per Android, gratuita, mentre per dispositivi iPad è fruibile da desktop all’indirizzo http://www.sesgenova.it/portale/: all’interno gli esercizi commerciali suddivisi per tipologia, via e “macro-area” (comprese le zone di Mura degli Angeli e via Dino Col), con la possibilità di cercare una singola attività a seconda delle esigenze e dei dati in possesso.

«Questa applicazione è un'idea nata in seguito al “Censimento delle attività commerciali/produttive e dei locali commerciali di San Pier d’Arena” condotta dal gruppo di cittadinanza attiva di cui faccio parte, Officine Sampierdarenesi - spiega ancora Sinisi - Un lavoro che non ha la pretesa di avere valore istituzionale, né la presunzione di essere priva di errori e/o imprecisioni, ma è sicuramente però l'unico documento che dia un'indicazione sullo stato attuale del commercio sampierdarenese e sull’occupazione dei locali commerciali presenti nel nostro territorio, un prospetto reale e non basato sulla percezione».

La speranza è che l’app non sia soltanto uno strumento utile a supportare le attività del quartiere, ma anche uno stimolo per trovare soluzioni anche istituzionali in grado di rilanciare l’economia. A gennaio, sempre in quest’ottica, proprio a Sampierdarena era nato il primo “centro commerciale di quartiere”, progetto firmato da Doro (catena di supermercati che fa capo al gruppo Sogegross) che ha coinvolto una serie di attività della zona per rilanciare e rinforzare il tessuto economico attraverso un un circolo virtuoso che ha il suo centro in corso Martinetti.