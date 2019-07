Morta in casa da 10 giorni: ancora una vittima di caldo e solitudine

È morta silenziosamente, nel riserbo delle mura dell’appartamento in cui viveva sola, uccisa con tutta probabilità dal caldo record che oggi è ormai un ricordo, ma che nelle scorse settimane ha stretto la città in una morsa: Rosa, nome di fantasia, aveva 74 anni e viveva in corso Martinetti, a Sampierdarena. A scoprire il suo corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco che martedì sera hanno fatto irruzione in casa, su richiesta dei vicini.

Sono stati proprio i vicini di Rosa, infatti, a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine: troppi i giorni passati da quando l'avevano vista per l’ultima volta, una donna che pur molto riservata ogni tanto usciva per fare la spesa e svolgere altre commissioni. Il forte odore proveniente dall’appartamento ha allarmato ulteriormente i residenti del palazzo, che alla fine hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione hanno subito individuato il corpo della pensionata: stando alle prime stime, la morte risale ad almeno dieci giorni, ma il caldo record rende più difficile stimare con esattezza la data. «Viveva sola, la incontravamo raramente», hanno riferito i vicini agli agenti delle Volanti intervenuti sul posto insieme con i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Si tratta dell’ennesima morte che può essere ricondotta al caldo dei giorni scorsi. Soltanto lunedì un uomo di 52 anni è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Avosso, vicino a Casella, nell’entroterra genovese: a stroncarlo con tutta probabilità l’afa combinata ai problemi cardiaci di cui soffriva, combinazione che nelle ultime settimane ha spinto il centro regionale che si occupa di prevenzione delle emergenze caldo a emettere bollettini regolari. E dopo avere mietuto diverse vittime, il caldo sembra avere allentato la morsa, come testimoniato proprio dall’ultimo bollettino in cui il livello di allerta è verde.