Allarme bomba in piazza Montano, stop ai treni

Allarme bomba in piazza Montano.

Poco dopo le 19.30 è stata bloccata la circolazione dei treni per una valigia sospetta lasciata in stazione a Sampierdarena.

Sul posto gli artificieri dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

La polizia municipale ha deviato il traffico e chiuso l'accesso alla piazza ma non si segnalano disagi alla viabilità ordinaria.

Notizia in aggiornamento.