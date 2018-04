Massacra di botte il compagno della sua ex moglie, arrestato

Un ecuadoriano di 37 anni, K. A. L., irregolare anche se domiciliato in questo capoluogo, con pregiudizi di polizia, in nottata è stato arrestato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile per lesioni personali gravissime nonché denunciato perché irregolare.

L'arrestato, nel corso della scorsa nottata, come accertato dai carabinieri, in via Pietro Cristofoli a Sampierdarena ha colpito al volto con numerosi pugni un suo connazionale 40enne, che era in compagnia della sua ex moglie, nonché madre dei suoi tre figli minori.

L'uomo, immediatamente soccorso, è stato trasportato e ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Villa Scassi. Dopo le formalità, lo straniero è stato trasferito nel carcere di Marassi.