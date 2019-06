Accoltellamento in casa a Sampierdarena

Un'ambulanza della Misericordia e l'automedica Golf 5 sono intervenute intorno alle 22 di giovedì 27 giugno 2019 in via Sampierdarena per un accoltellamento. Un uomo di 59 anni è stato ferito con un'arma bianca all'addome in casa ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Sul posto anche la polizia, che ha avviato le indagini per cercare di risalire all'assalitore, di cui si sarebbero perse le tracce. Gli agenti hanno ascoltato i vicini di casa e raccolto le prime testimonianze. Qualche elemento in più potrebbe fornirlo il ferito.

Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.