Sampierdarena: ambulante abusivo multato dalla Municipale, carico sequestrato

Prosegue il lavoro degli agenti della Municipale per contrastare il commercio abusivo. L’ultimo intervento mercoledì pomeriggio a Sampierdarena, dove un ambulante di frutta e verdura è stato multato e la merce sequestrata.

L’uomo aveva parcheggiato come spesso accade il furgone in via Pacinotti, poco distante dall’ingresso del centro commerciale Fiumara, intralciando anche il passaggio di carrozzelle e passeggini.

Dopo numerose segnalazioni sono quindi intervenuti gli agenti del Nucleo Vivibilità e Decoro, che hanno compilato il verbale e poi hanno sequestrato il carico. Soddisfatto il presidente di Municipio, Renato Falcidia, tra i primi a condividere la notizia sui social network.