Sampdoria-Verona verso il rinvio, Regione aveva proposto a porte chiuse

Sampdoria - Hellas Verona si giocherà a porte chiuse, aveva proposto la Regione. Ma la Lega Calcio sembre orientata al rinvio, come deciso per le altre squadre per cui si era deciso, a livello regionale, di giocare a porte chiuse.

La partita di campionato in programma per domani, lunedì 2 marzo, sicuramente non vedrà il supporto del pubblico di casa e l'arrivo dei tifosi del club veneto ma potrebbe anche essere rinviata dalla Lega.

A deciderlo il presidente della Regione Giovanni Toti in concerto con il sidanco di Genova Marco Bucci, secondo l'ordinanza governativa sul coronavirus.

Resta la decisione da parte della Lega Calcio sull'eventuale rinvio. Se fosse confermata la partita a porte chiuse, invece, la Sampdoria sarebbe l'unica squadra penalizzata. Tutte le altre partite a porte chiuse sono state, infatti, rinviate.