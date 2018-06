Salvini a Genova tra la visita all'agente ferito e i selfie coi fan | Video

Il neo ministro dell'Interno è arrivato nel capoluogo ligure poco dopo le 10.30: prima tappa il San Martino, per gli auguri al poliziotto ferito in via Borzoli, poi la Prefettura per un incontro con i rappresentati politici liguri e i giornalisti: la cronaca della mattinata