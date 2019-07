Centro storico, scritte sui muri contro Toti, Bucci e Salvini

Ennesimo ritrovamento di scritte contro il ministro degli Interni, Matteo Salvini, il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore ligure Giovanni Toti nei vicoli del centro storico.

Le scritte, tracciate con vernice nera, sono state trovate sui muri di alcuni palazzi nella zona delle Vigne, una di quelle individuate come maggiormente a rischio dal punto di vista del degrado e dello spaccio di droga. Nel mirino anche l'assessore comunale alla Sicurezza, Stefano Garassino, con una scritta corredata dal simbolo della falce e del martello. Durissima la condanna del gesto da parte dell'assessore al Commercio, Paola Bordilli, co-autrice del piano di riqualificazione del centro storico insieme con l'assessore Garassino.

«Stiamo lavorando bene? Stiamo cercando di tutelare quel centro storico che in tanti credevano non essere piu territorio dei genovesi? Avanti tutta, senza indugio - ha scritto su Facebook - Solidarietà per le scritte e per questi gesti vili, vigliacchi, maleducati e non degni della nostra città».

In mattinata è arrivara anche il commeno dei rappresentati regionale della Lega: «Un segnale di come a una certa parte politica dia fastidio il piano straordinario antidegrado realizzato dall'assessorato alla Sicurezza del Comune. Si tratta di un piano di lavoro, realizzato anche con i fondi del Decreto Sicurezza voluto dal vicepremier Salvini, che ha come obiettivo quello di definire una strategia unitaria di rigenerazione urbana e fronteggiare problemi strettamente legati alla vivibilità del centro storico. Evidentemente, certi soggetti non hanno di meglio da fare che imbrattare strutture pubbliche e private, dando dimostrazione di come al decoro preferiscano il degrado».

Sull'accaduto indaga la Digos.