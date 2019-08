Salvini contro l'ex assessore Fiorini: «Riti voodoo contro di me»

Ancora polemiche via social sul ministro degli Interni e leader della Lega, Matteo Salvini. Che domenica ha condiviso su Facebook lo screenshot di un post comparso sul profilo di Elena Fiorini, ex assessore comunale alla Legalità della giunta dell’ex sindaco Marco Doria, in cui il volto di Salvini è stampato su una bambola imbottita. «Ex assessore, sinistra e 'democratica', del Comune di Genova dichiara al mondo che infilerà spilloni un un bambolotto con la mia faccia. Ormai sono arrivati ai #voodoo», ha scritto Salvini a corredo del post, in cui Fiorini spiega che «ho appena fatto un acquisto fondamentale, li vendono a Lisbona, si sono raccomandati di piantarci tanti spillini».

.

Il post di Fiorini non era pubblico (non poteva dunque essere visto a meno di non fare parte della sua cerchia di amici su Facebook), e sempre via social, con le stesse modalità, è arrivata la replica: «Sono stupita che un Ministro dell'Interno non abbia di meglio da fare che richiamare l'attenzione sul post, tra l'altro non pubblico, di una privata cittadina. Ed anche stupisce che l'aver semplicemente riportato con ironia assai leggera quanto in vendita in un negozio di Lisbona produca una reazione ingiustificatamente piccata da parte di chi spesso ha utilizzato il linguaggio dei social in modo quantomeno spregiudicato e spesso aggressivo. Modalità nella quale non mi tira. Si vede che oggi è a corto di argomenti. Però se è invidioso del mio pupazzetto glielo regalo volentieri».

Soltanto qualche settimana fa un'altra polemica era scoppiata in relazione a un post contro Salvini. In quel caso si era trattato di una consigliera municipale del Movimento 5 Stelle che per lui aveva invocato Piazzale Loreto, e che si era poi scusata parlando di «paragone forte».