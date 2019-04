Salvini a Genova, antifascisti in corteo

Oggi il ministro dell'Interno Matteo Salvini è a Genova, alle ore 12 partecipa in prefettura a una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e presenzia alla firma dell'accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il ministero dell'Interno e Regione Liguria.

A partire dalle ore 11.30 la manifestazione di protesta di Genova Antifascista con concentramento al varco Ponte dei Mille, di fronte alla Stazione Marittima. «Salvini che fa la guerra ai poveri - si legge nell'appello alla mobilitazione pubblicato su Facebook - Salvini che propaganda il più becero razzismo e legittima fascisti e reazionari di ogni sorta. Salvini che, col suo Decreto Sicurezza, inasprisce le pene per chi lotta e per chi non abbassa la testa. Salvini che vuole chiudere i porti italiani a chi fugge da quella miseria generata proprio dai governi e dalle multinazionali d'Europa. Alla violenza razzista Genova dimostri di saper rispondere lottando. Vogliono chiudere i porti agli immigrati? Chiudiamo i porti ai razzisti».

Alle 15 il ministro incontra una delegazione di abitanti di Sampierdarena.