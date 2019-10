Post contro Salvini, condannato l'ex sindaco di Sori

Aveva usato termini un po' coloriti per definire il leader della Lega Matteo Salvini. Quest'ultimo aveva deciso di ricorrere alle vie legali e oggi è arrivata la sentenza per l'ex sindaco di Sori, Paolo Pezzana, condannato in primo grado a 200 euro di multa, tremila euro di risarcimento morale e al pagamento delle spese legali per diffamazione nei confronti di Salvini.

Motivo del contendere un post pubblicato da Pezzana su Facebook il 18 febbraio 2017, in cui l'ex sindaco e responsabile regionale Anci Liguria per l'Immigrazione reagiva a un comizio tenuto da Salvini a Recco il 16 febbraio, definendolo "str..., cattivo, pericoloso".

«Rispetto il provvedimento», ha dichiarato Pezzana, che si è detto stupito per l'interpretazione che il giudice ha dato del diritto di critica.