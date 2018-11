Esce per funghi nei boschi di Bosio, disperso pensionato pegliese

Ancora nessuna traccia di Saverio Tagliaferro, il pensionato genovese di 75 anni che sabato pomeriggio è uscito per andare a cercare funghi nei boschi di Bosio, in Piemonte, e non ha più dato sue notizie.

Le ricerche proseguono incessanti ormai da due giorni, e da Capanne di Marcarolo, piccola frazione dell’alessandrino, si sono allargate ai boschi circostanti: l’ultima traccia di Tagliaferro, originario di Pegli, è stata individuata domenica pomeriggio, con il ritrovamento della sua auto e del cestino che il pensionato usava per raccogliere i funghi. L’ultimo avvistamento, invece, risalirebbe a sabato in località Costa Pancaldi, tra i laghi della Lavagnina e il monte Tugello.

Impegnati nelle ricerche, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche gli uomini del Soccorso Alpino. A dare l’allarme è stato l’amico di Tagliaferro, preoccupato nel vedere che l’uomo non si era presentato nel punto e nell’orario prestabilito per il rientro.