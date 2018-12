Regione, Salvatore a Lauro: «Sei una scimmia urlatrice»

Battibecco in consiglio regionale tra Lilli Lauro e Alice Salvatore. La capogruppo pentastellata avrebbe etichettato come "scimmia urlatrice" la collega della Lista Toti.

Alice Salvatore, durante la relazione di minoranza sulla Legge di Stabilità della Regione per l’anno 2019, ha fatto notare a più riprese «la grave assenza in aula della giunta: non c’è il presidente, non c’è il vicepresidente, non c’è l’assessore al Bilancio».

Lilli Lauro è allora intervenuta senza microfono definendo gli esponenti dell'MS5 che si lamentavano, dei «burattini che stanno sul blog».

Il presidente dell’assemblea, Alessandro Piana, ha poi chiarito che «la presenza della giunta in aula è una questione di opportunità politica» e che «non è scritto su alcun regolamento che gli assessori debbano restare in aula».