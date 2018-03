Sampierdarena, oltre mezzo chilogrammo di eroina in tasca

Militari della stazione carabinieri di Sampierdarena e i colleghi dell'aliquota primo intervento, tutti liberi dal servizio, hanno fermato per un controllo un 43enne di origini tunisine, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, in salita superiore Salvador Rosa.

Perquisito, l'uomo è risultato avere in tasca 25 involucri contenenti eroina per un peso complessivo di 635 grammi, nonché la somma in contanti di 160 euro. Per questo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Marassi.