Salone Nautico 2019: come arrivare e dove parcheggiare

Dal 19 al 24 settembre 2019 la fiera di Genova ospita la 59esima edizione del Salone Nautico. Raggiungere l'aerea è piuttosto semplice sia in auto che con altri mezzi. L'uscita autostradale più comoda è quella di Genova Ovest alla fine dell'A7, poi basta percorrere l'intera sopraelevata e alla fine si trova la fiera. Chi arriva con l'A10 deve uscire al casello di Aeroporto e immettersi sul percorso urbano che porta all’innesto della strada Guido Rossa e quindi, con la sopraelevata Aldo Moro, al Salone Nautico. Chi arriva con l'A26 deve immettersi sull'A7 per uscire a Genova Ovest o a Genova Est. Per chi arriva con l'A12, dall’uscita di Genova Nervi o dall’uscita Genova Est si raggiunge agevolmente la zona del Salone Nautico. La stazione di Genova Brignole è a meno di un chilometro dal quartiere fieristico. La stazione di Genova Principe è a circa 4 chilometri. L'aeroporto Cristoforo Colombo dista circa 10 chilometri dal Salone Nautico. È attivo il servizio pubblico Volabus per il Salone Nautico. Dove parcheggiare per il Salone Nautico

Genova Aeroporto - Park Torre Sud

Genova Est - Piazzale Marassi (Genova Parcheggi)

Genova Ovest - Piazza della Vittoria (Apcoa)

Genova Nervi - Corso Italia (Genova Parcheggi)

Autobus di linea per raggiungere il Salone Nautico

In occasione del Salone Nautico, per agevolare l’afflusso dei visitatori alla manifestazione, AMT ha previsto l’istituzione di tre linee bus dedicate:

navetta gratuita : linea 10 barrata da Stazione Brignole a piazzale Kennedy in servizio tutti i giorni del Salone dalle 9.00 alle 19.00;

: da Stazione Brignole a piazzale Kennedy in servizio tutti i giorni del Salone dalle 9.00 alle 19.00; linea KA servizio bus da Stazione Principe a piazzale Kennedy in servizio sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 9.00 alle 19.00;

servizio bus da Stazione Principe a piazzale Kennedy in servizio sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 9.00 alle 19.00; linea 31/ da via De Gaspari a piazzale Kennedy in servizio tutti i giorni del Salone dalle 9.00 alle 19.00. La linea effettuerà il seguente percorso:

Direzione via De Gaspari (Boccadasse): i bus, in partenza dal capolinea di piazzale Kennedy, transiteranno per corso Marconi, corso Italia, via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti fino al capolinea di via De Gaspari.

Direzione piazzale Kennedy: i bus, in partenza dal capolinea di via De Gaspari, transiteranno per corso Italia ed effettueranno capolinea in piazzale Kennedy.

La Fiera si potrà raggiungere anche con le normali linee bus:

31 (stazione Brignole – corso Marconi – Quarto),

20 (capolinea di via Rimassa + breve tratto a piedi)

oppure con la metropolitana (fermata stazione Brignole e interscambio con le linee bus dirette a piazzale Kennedy).

Durate il Salone sarà possibile acquistare i biglietti Amt presso il bus adibito a punto vendita posizionato sul capolinea di piazzale Kennedy.

Si potranno comprare biglietti ordinari Amt e integrati Amt/Trenitalia, biglietto 24 ore e Volabus con questa modalità: giorni feriali dalle 15.00 alle 19.30, sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.30.

Navette gratuite per il Salone Nautico

Le navette del Progetto Accoglienza sostano in prossimità dei principali alberghi della città, delle stazioni ferroviarie e dei parcheggi pubblici, e all’aereoporto area arrivi. Chi è in possesso di un titolo di accesso per il Salone Nautico potrà utilizzare navette gratuitamente dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni.

Ponente: Aereoporto – Matitone- Stazione Principe – Piazza Fontane Marose – Piazza de Ferrari – Salone Nautico e ritorno

Aereoporto – Matitone- Stazione Principe – Piazza Fontane Marose – Piazza de Ferrari – Salone Nautico e ritorno Levante: Corso Europa AC Hotel – Piazza Sturla – Via De Gasperi – Via Piave/Via Liri – Corso Italia – Salone Nautico e ritorno

Corso Europa AC Hotel – Piazza Sturla – Via De Gasperi – Via Piave/Via Liri – Corso Italia – Salone Nautico e ritorno Centro: dal Salone Nautico al Parcheggio di piazza della Vittoria (fermata davanti al civico n. 15) dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17 alle 19 è in servizio continuo una navetta gratuita sempre per chi è in possesso di un titolo di accesso per il Salone Nautico.

Shopping bus

Per poter partecipare agli eventi Genova In Blu e per un fine giornata dedicato allo shopping è a disposizione, per chi è in possesso di un titolo di accesso per il Salone Nautico, il servizio gratuito “Shopping Bus”.

Dal Salone Nautico al centro città sarà disponibile un bus elettrico fornito da Amt con le seguenti modalità:

giorni feriali: partenze da piazzale Kennedy dalle 16.00 alle 19.30 ogni 30 minuti,

sabato e domenica: partenze da piazzale Kennedy dalle 15.00 alle 19.30 ogni 30 minuti.

Il bus effettuerà servizio sul seguente percorso: piazzale Kennedy, corso Marconi, via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, via Cadorna, via XX Settembre, via V Dicembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, piazza Portello, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza De Ferrari, piazza Dante, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, piazzale Kennedy.

Taxi per il Salone Nautico

Sconto del 10% (non cumulabile con la promozione Whatsapp) per i possessori di un biglietto per il Salone Nautico, per tutti i viaggi da e verso i seguenti luoghi di interesse turistico: Musei di Strada Nuova, Acquario di Genova e Galata Museo del Mare, Palazzo Reale, Palazzo Ducale, Cimitero Monumentale di Staglieno, Musei Nervi, Villa Durazzo Pallavicini, Museo Lanterna, Museo E. Chiossone, Palazzo del Principe, Museo Luzzati, Museo Sant’Agostino.

Tariffe fisse riservate agli espositori del Salone Nautico per i seguenti percorsi:

10€ per il viaggio tra il Salone e gli hotel sulla strada che vanno dal Salone alla stazione di Brignole / piazza De Ferrari / piazza Dante e ritorno;

15€ per il viaggio tra il Salone e gli hotel lungo il tragitto dal Salone alla stazione di Piazza Corvetto / Principe e ritorno.

Tariffe valide nei giorni feriali e nei giorni festivi, inclusa la chiamata radio.

Battello + scooter elettrico

Il servizio di traghetti “Navebus” collega Pegli/MoloArchetti con il Porto Antico (Ponte Spinola). Al Porto Antico presso il chiosco delle informazioni turistiche – IAT è disponibile inoltre un servizio scooter elettrico MiMoto a titolo gratuito per chi è in possesso di titolo di accesso per il Salone Nautico. Gli orari del servizio NAVEBUS sono disponibili sul sito amt.genova.it.