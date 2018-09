Salone Nautico, anche Sergio Mattarella in visita alla 58esima edizione

Sergio Mattarella torna a Genova per la seconda volta dopo il crollo di ponte Morand dopo l'occasione, tragica, dei funerali di Stato di 38 delle 43 vittime alla Fiera: il presidente della Repubblica sarà in visita al 58esimo Salone nautico internazionale di Genova, in programma alla Fiera dal 20 al 25 settembre. Ad annunciarlo Carla Demaria, presidente di Ucina Confindustria Nautica.

«Siamo lieti che il presidente della Repubblica Sergio Matterella ritorni a Genova e al Salone Nautico come annunciato oggi dai vertici di Ucina - è stato il commento del governatore Giovanni Toti e del sindaco Marco Bucci - Un'edizione speciale, la 58esima, che cade in un momento molto particolare per la nostra città che, dopo il crollo di Ponte Morandi, sta dimostrando la sua grande forza e la sua capacità di rialzarsi»

La decisione di tenere ugualmente in programma il Salone Nautico nonostante la caduta del ponte e la situazione di emergenza era stata presa sin da subito proprio per dare una segnale forte e di ripresa. L’incognita traffico, però, resta preoccupante, anche se i lavori per la riapertura della Strada dell’Ilva proseguono rapidamente e il collegamento dovrebbe venire inaugurato mercoledì, stando a quanto detto da Toti, in modo da togliere dalla viabilità ordinaria la maggior parte dei mezzi pesanti diretti in porto.

«La presenza del presidente della Repubblica è per noi un onore - hanno concluso Toti e Bucci - a dimostrazione del grande interesse per Genova che vede nel Salone Nautico una bella occasione di rilancio. Siamo pronti ad accogliere Mattarella e ad approfondire con il Presidente tutti i temi connessi alla rinascita della città».