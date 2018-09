Salone Nautico, il giorno del presidente Mattarella

Arriverà intorno alle 10.30, visiterà alcuni stand (tra cui quello della Marina Militare) e poi incontrerà un gruppo di bambini rimasti senza casa dopo il crollo di ponte Morandi: lunedì 24 settembre, alla Fiera, è il giorno di Sergio Mattarella, primo presidente della Repubblica a visitare il Salone Nautico in veste ufficiale.

Mattarella aveva annunciato la visita nei giorni scorsi, sottolineando la volontà di stare vicino a Genova in un periodo così delicato e complesso. L’ultima volta che era arrivato nel capoluogo ligure lo aveva fatto per un’occasione tragica, i funerali di Stato di 38 delle vittime del Morandi, sempre alla Fiera, nel padiglione Jean Nouvel.

Questa volta il presidente - che arriverà per mare - si è invece ritagliato un’ora per visitare la kermesse dedicata alla Nautica, che nei primi giorni di apertura ha fatto registrare numeri da record. Ad accoglierlo, oltre alle massime cariche cittadine e regionali, anche la presidente di Ucina, Carla Demaria, che lo accompagnerà nel tour. Massicce le misure di sicurezza adottate a garanzia dell'incolumità di Mattarella, compreso appunto il viaggio dall'aeroporto alla Fiera via mare a bordo di una imbarcazione della Guardia di Finanza.