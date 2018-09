"Bagarini" al Salone Nautico, multe sino a 1.500 euro

Occhi puntati sulla 58esuma edizione del Salone Nautico per le forze dell’ordine, non soltanto per la massiccia presenza di visitatori (tra cui hanno spiccato il ministro Matteo Salvini e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella), ma anche per contrastare il fenomeno del bagarinaggio, frequente in occasioni di questo genere.

In particolare, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno vigilato sull’abusivismo commerciale per l’intera durata del salone, individuando 6 persone che, senza autorizzazione e in violazione dell’ordinanza del sindaco, vendevano biglietti di accesso alla manifestazione.

Per i 6 bagarini è scattata la violazione amministrativa, punita con una sanzione fino a 1.500 euro, e sono stati sequestrati sia i biglietti sia le somme di denaro già incassate.