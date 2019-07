Lanciano monetine al concerto di Salmo, il rapper: «Ci stiamo divertendo, chi è che ha pagato il biglietto per disturbare?»

Almeno 5mila persone e sold out per il concerto di Salmo sabato sera al Porto Antico.

Il rapper - nonostante fosse sulla sedia a rotelle a causa di un incidente durante il tour - si è esibito all'Arena del Mare facendo scatenare il pubblico e con ospiti a sorpresa come Izi, cantando i successi di sempre e presentando le canzoni del nuovo "Machete MixTape - Volume 4".

Un'atmosfera di festa, con qualche piccola pausa durante l'esibizione. Prima qualcuno, tra il pubblico, che ha stupidamente lanciato monetine all'indirizzo del rapper per ben due volte: «Chi è che paga il biglietto per lanciare le monetine? - lo rimprovera Salmo dal palco - Ma cosa avete nel cervello? Si stanno tutti divertendo». Poi sdrammatizza con ironia: «Se avete coraggio lanciate 100 euro, non le monetine».

Poi, mentre si pogava tra il pubblico, una ragazza ha accusato un lieve malore. Niente di grave, ma Salmo si è voluto assicurare che stesse bene: «Vieni qui tesoro, tranquilla, è tutto a posto».