Per i saldi torna la sosta gratuita in centro (anche in piazza della Vittoria)

Sono partiti a rilento i saldi estivi a Genova, complice forse la grande festa per il Costa Zena Festival, ma per il secondo weekend di acquisti scontati le speranze dei negozianti sono alte e il Comune ha deciso di incentivare quanto più possibile lo shopping, istituendo nuovamente la sosta gratuita non soltanto nelle Aree Blu, ma per il primo anno anche in quelle a gestione Apcoa, e dunque in piazza della Vittoria.

Sabato 14 luglio, inizio del secondo weekend di saldi, i parcheggi a pagamento saranno dunque gratuiti, provvedimento che vale in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre gestite da Genova Parcheggi e nelle aree gestite da Sistema Parcheggi, concessionario della sosta di piazza della Vittoria, con esclusione del parcheggio chiuso e disciplinato dalle sbarre lato via Diaz.

«Si tratta di un segnale concreto di attenzione alle attività commerciali della città -sostengono il vicesindaco Stefano Balleari e l’assessore al Commercio, Paola Bordilli – La mobilità e la sosta, infatti, sono elementi che hanno una diretta ricaduta sul commercio e la volontà dell’amministrazione comunale è quella di creare occasioni per appoggiare e sostenere il tessuto commerciale della città».

Obiettivo ultimo del Comune, incentivare quanto più possibile lo shopping dopo un primo weekend di saldi partiti in sordina, in cui i genovesi (come d’abitudine) si sono limitati a studiare vetrine e scaffali e a rimandare l’acquisto a un secondo momento, nella speranza di ulteriori ribassi: «Confidiamo che gli affari possano decollare - è la speranza di Francesca Recine, presidente di Fismo Genova, dopo il primo giorno di occasioni - Speriamo che le tante iniziative a supporto dei saldi realizzate di concerto con il Comune, su tutte la possibilità di parcheggiare gratuitamente sulle Blu area nella giornata di sabato, possano invogliare ulteriormente i clienti a fare i loro acquisti in centro».