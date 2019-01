Saldi, caccia agli sconti in città. Outlet Serravalle preso d'assalto

Prima giornata di sconti in città e i negozi - per ora - non sono stati presi d'assalto. In via XX Settembre i clienti in coda alle casse devono aspettare, in alcuni negozi, qualche decina di minuti, ma in genearle non è ancora ressa per i saldi.

Situazione diversa all'Outlet di Serravalle dove, già dalla tarda mattinata, si sono formate code in autostrada, a partire da Arquata per chi proviene da Genova, e un lunghissimo serpentone - anche fino a cinque chilometri - da Milano.

«Sono arrivato - racconta un genovese - ma qui è il delirio, auto posteggiate sulle rotonde, persone ovunque». È questo il prezzo più alto da pagare - nonostante le promozioni - per la corsa alle grandi firme sotto costo.

Tornando a Genova, apprezzato dai commercianti l'appello di Paola Bordilli che dalla sua pagina Facebook esorta i clienti a comprare soprattutto nei negozi di vicinato: «Micro e piccole imprese che costituisco il tessuto portante della nostra economia locale - ha scritto l'assessore al commercio e turismo - prendetela anche, io la reputo tale, come missione culturale e sociale: riscopriamo davvero i rapporti, anche tra acquirente e commerciante, rapporto di una tradizione di cui la nostra città (da ponente a levante, da nord a sud) deve orgogliosamente andare fiera!».