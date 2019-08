Cronaca Valbisagno / Via Emilia

Allarme in Valbisagno per un sacchetto, contenente forse veleno

Allertati i vigili del fuoco del Nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). La scoperta è avvenuta vicino a un albero in via Emilia. In corso esami per chiarire la natura della sostanza