Autostrade, un altro sabato di traffico e cantieri

Verso la conclusione dei lavori nelle gallerie, non accenna a finire il disagio sulla rete autostradale della Liguria.

Sabato mattina si registra un aumento del traffico sul nodo genovese. In A26 sono cinque i chilometri di coda, in direzione Genova Voltri, tra Masone e il bivio A26/A10, e due tra il bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Ovada.

In A10 code a tratti tra il bivio A10/A26 e Albisola in direzione Ventimiglia. Ieri Aspi ha comunicato che entro la fine di luglio tornerà la possibilità di viaggiare in tutti i tratti su due corsie.

Nel frattempo è arrivato il via libera dalla questura per la manifestazione di protesta organizzata da 25 associazioni economiche liguri del "Comitato Salviamo Genova e la Liguria". La manifestazione sarà il 21 luglio con un corteo di Tir, in occasione dell'arrivo a Genova della ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Le chiusure previste nella notte tra sabato 18 e domenica 19

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Milano.

In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria, fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere le stazioni di Genova est, o Genova Nervi, sulla stessa A12.



A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Arenzano, verso Savona.

Chi da Genova è diretto verso Savona, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A10 alla stazione di Arenzano.

Chi proviene dalla A26 ed è diretto in A10, dovrà uscire sulla A10 alla stazione di Genova Pra’ e, tramite la SS1 Aurelia, procedere in direzione Arenzano dove entrare in A10.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.



A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, potrà percorrere la SP456 del Turchino ed entrare in A26 alla stazione di Ovada. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti dovranno entrare in A7 alla stazione di Bolzaneto e raggiungere la A26, in direzione Alessandria, attraverso la Diramazione Predosa Bettole.