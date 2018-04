Escursionista cade e si frattura una gamba, interviene l'elisoccorso

Sabato impegnativo per il reparto volo dei vigili del Fuoco di Genova che è intervenuto per tre soccorsi da un lato all'altro della regione per un totale di tre ore di volo. In particolare, intorno alle 12.30 la prima chiamata è arrivata per una 50enne rimasta ferita su un sentiero sul passo della Ruta.

La donna aveva da poco superato il santuario di Caravaggio quando è caduta provocandosi una fattura ad una gamba. La lontananza dalla strada carrabile ha reso necessario l'intervento di Drago, l'elicottero dei pompieri.

I soccorritori si sono calati assieme al personale sanitario di bordo e hanno raggiunto l'escursionista che è stata stabilizzata e issata a bordo per essere poi trasportata all'elisuperficie di Rapallo dove l'attendeva un'ambulanza per il ricovero in ospedale.

Da lì l'elicottero è ripartito per trasportare al San Martino un centauro con un trauma toracico in seguito a un incidente avvenuto a San Michele di Pagana, infine Drago ha ripreso il volo con destinazione Sanremo, per un ricovero urgente verso l'ospedale San Martino di un paziente con una grave patologia .