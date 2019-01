Nuovo furto poche ore dopo il processo, colleziona altro arresto

È stata segnalata al 112 da un cittadino, che l'aveva vista trafugare gli interni di un'auto parcheggiata in via Rubattino in zona Darsena, per poi rifugiarsi dentro un edificio abbandonato nelle vicinanze. È successo poco prima delle 16 di venerdì 25 gennaio 2019.

Gli agenti intervenuti hanno trovato la donna poco dopo con ancora in mano lo zaino appena asportato dalla vettura. Dopo gli accertamenti, gli operatori hanno scoperto che, il giorno prima, la 54enne era stata arrestata e, solo qualche ora prima, giudicata con rito per direttissima per lo stesso reato e sottoposta alla misura dell'obbligo di dimora presso la sua abitazione.

Nuovamente arrestata, la 54enne è comparsa anche oggi in tribunale per l'ennesima direttissima.