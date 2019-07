Ruba sulla auto in sosta, un residente se ne accorge e chiama la polizia

Ha sentito rumori di vetri infranti provenire dalla strada, così si è affacciato dalla finestra, notando una donna con un cacciavite in mano che rovistava all'interno di un'auto. A quel punto il cittadino ha richiesto l'intervento della polizia. È successo intorno alle 23 di lunedì 1 luglio 2019 in via Rubattino in zona Darsena.

Immediatamente sul posto sono giunte due volanti, che hanno subito bloccato la donna mentre fuggiva in direzione via Gramsci, trovandola in possesso di un sacchetto di plastica contenente un cavetto di ricarica batteria e una cassa bluetooth. A seguito di controlli i poliziotti hanno accertato che gli oggetti rinvenuti erano stati asportati dalla 55enne all'interno di tre auto trovate tutte con il vetro deflettore infranto.

La donna è stata arrestata per furto aggravato e trattenuta presso gli uffici della Questura in attesa di essere giudicata con rito per direttissima, previsto per questa mattina.