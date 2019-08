Rubano bagagli alla fermata del Flixbus, denunciati

Sabato mattina i carabinieri del Nucleo Radiomobile - passando per piazza della Commenda - hanno notato due uomini intenti a frugare all'interno di due valigie. Notata la pattuglia, i due sono fuggiti, ma sono stati inseguiti e bloccati dai militari.

I due, entrambi algerini, di 19 e 20 anni, incensurati, sono stati denunciati per ricettazione in concorso poiché si è scoperto, dopo accertamenti, che i bagagli erano stati rubati poco prima in via Fanti d'Italia, alla fermata del pullman Flixbus.

La refurtiva è stata sequestrata in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari, un savonese e una brasiliana.