Rubano portafogli a un anziano vedovo pensionato, denunciate

I Carabinieri di Genova Sestri Ponente, dopo un'indagine, hanno denunciato due donne originarie della Romania, pregiudicate, di 39 e 16 anni, residenti a Genova.

Le due sono state riconosciute come responsabili di un furto in abitazione ai danni di un anziano vedovo pensionato, residente in un appartamento di via Borzoli. L'uomo, che aveva aperto la porta di casa alle donne, era stato privato del proprio portafogli.