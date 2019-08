Più di 3mila euro di merce rubata da Mediaworld nascosta nei pantaloni: arrestati

Sono finiti in manette venerdì 2 agosto, verso le 15,30, due cittadini georgiani di 29 e 19 anni, arrestati dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso.

I due ladri sono entrati nel negozio di elettronica Mediaworld, all'interno del centro commerciale Fiumara, e - muniti di attrezzi e chiavi per forzare i sistemi antitaccheggio - si sono impossessati di alcuni prodotti.

Le loro mosse però non sono sfuggite alla vigilanza, che ha chiamato subito la Polizia.

Fermati oltre le casse, i due ladri sono stati trovati con un pc portatile e un iPhone X nascosti nei pantaloni, per un valore di 3.627 euro.

Sabato mattina, durante la direttissima, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 29enne e l'obbligo di presentazione alla Questura di Prato per il 19enne.