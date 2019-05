Ruba in negozio e spinge il personale, ma viene bloccato da un carabiniere libero dal servizio

Ha rubato e poi ha spintonato un responsabile del negozio per scappare, ma non aveva fatto i conti con un sottufficiale dei carabinieri, libero dal servizio, che lo ha catturato.

È finito così nei guai un 58enne di origini calabresi, residente n via Cechov, pregiudicato, che ha cercato di rubare due paia di scarpe all'interno del negozio "Scarpe & Scarpe" di via Rivarolo.

A onor del vero, il ladro era già agli arresti domiciliari per furto aggravato: al termine degli accertamenti è stato nuovamente arrestato per evasione, rapina impropria e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Infatti, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un grosso paio di forbici, poi sequestrate.

La refurtiva del valore di 80 euro è stata riconsegnata.