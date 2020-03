Ruba il cellulare a un ragazzo che gioca a pallone e lo minaccia di morte

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato una pluripregiudicata 35enne, italiana, per il reato di rapina impropria.

La donna, in stato di alterazione alcolica, si è avvicinata al muretto dove un gruppo di ragazzi intenti a giocare a pallone avevano lasciato i propri effetti personali, in piazzale Kennedy. Colta sul fatto mentre afferrava un telefono cellulare, è scappata via inseguita però dal giovane proprietario dello smartphone.

Raggiunta in corso Italia, lo ha aggredito e minacciato di morte, ma il tempestivo intervento delle volanti della Polizia ha permesso di arrestare la 35enne.