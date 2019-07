Cerca di rubare una bottiglia di vino, scappa e viene trovato con una pistola giocattolo: arrestato

Non solo ha cercato di rubare una bottiglia di vino: scoperto, è scappato e poi è stato bloccato e trovato in possesso di una pistola (poi rivelatasi giocattolo).

È successo ieri sera, all'interno del punto vendita di Eataly al Porto Antico: uno straniero ha cercato di impossessarsi di una bottiglia di vino ma - vistosi scoperto dal personale della sicurezza interna - è scappato.

Non è andato lontano, anche perchè nei paraggi c'erano due carabinieri liberi dal servizio della Stazione Maddalena e del Nucleo Radiomobile che hanno visto la scena e bloccato l'uomo - nonostante abbia opposto attiva resistenza - insieme a due militari dell'esercito che stavano sorvegliando la zona nell'ambito dell'operazione "Strade sicure".

L'uomo è stato identificato in un 51enne romeno, pregiudicato: perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola poi risultata essere giocattolo, quindi sequestrata. Dunque è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato.