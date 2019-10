Si perde nei boschi, i vigili del fuoco "lo guidano" sino alla macchina con il gps

Si è perso mentre cercava funghi nei boschi di Rovegno, addentrandosi troppo nella vegetazione e smarrendo i punti di riferimento, ma è riuscito a tornare alla macchina grazie alla guida a distanza dei vigili del fuoco. Che hanno sfruttato il gps per indicargli la strada passo passo, sfruttando il segnale proprio come le briciole nella favola di Pollicino.

La richiesta di aiuto da parte del fungaiolo è arrivata martedì mattina: l'uomo ha spiegato di essersi spinto nei boschi e di avere perso il sentiero per tornare alla macchina, e i vigili del fuoco gli hanno subito chiesto di inviare la posizione via Whatsapp. A quel punto hanno usato le coordinate per tracciare il percorso e ricondurlo verso la macchina, osservando i suoi movimenti e comunicando con lui telefonicamente.

Il tutto è durato circa due ore e mezza, visto che l'uomo era distante circa un chilometro dalla macchina. Alla fine, però, i vigili del fuoco sono riusciti a riportarlo sano e salvo al punto da cui era partito, senza necessità di inviare uomini sul posto ma sfruttando soltanto la tecnologia e la conoscenza del territorio.