Cronaca / Via Gabriele d'Annunzio, 32

Rottamazione cartelle, sportelli presi d'assalto per l'ultimo giorno

Scade oggi, giovedì 15 maggio, il termine ultimo per aderire alla cosiddetta rottamazione bis. Davanti all'Agenzia delle Entrate in via Gabriele D'Annunzio tantissimi cittadini in attesa