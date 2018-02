Rossiglione: bloccati nei boschi sotto la neve, salvati dai vigili del fuoco

Brutta avventura per un gruppo di ragazzi che nel pomeriggio di domenica hanno voluto fare una gita nei boschi di Rossiglione, nell’entroterra genovese, restano però bloccati con l’auto sotto la neve.

L’allarme è scattato verso la fine del pomeriggio, quando il gruppetto di amici ha provato a tornare verso la città ma non è riuscito a far partire l’auto. I quattro sono stati quindi costretti a chiamare i vigili del fuoco, complice il fatto che sulla vallata la neve stava iniziando a cadere abbondante e che la zona in cui si trovavano era particolarmente difficile da raggiungere.

I ragazzi sono stati quindi raggiunti e riscaldati prima di essere ricondotti a casa.