Incendio nell'ex Cava Garin, distrutto un capanno

Nottata di lavoro per i vigili del fuoco di Genova, intervenuti al confine tra Ovada e Rossiglione, nell'ex Cava di Garin, per un incendio.

Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 di sabato all'interno di un capanno disabitato, che conteneva però molta legna che le ha alimentate. Il rogo, molto intenso ed esteso, ha costretto le squadre di Genova a chiedere il supporto dei colleghi di Ovada e l'autobotte, un intervento reso ancora più difficile dalle condizioni della strada, stretta e in mezzo al bosco.

L'incendio è stato del tutto domato soltanto intorno alle 2. Ancora da chiarire le cause, all'arrivo dei vigili del fuoco la cava e il capanno erano deserti, ma non è escluso che sia un falò acceso da qualche senzatetto per riscaldarsi e sfuggito al controllo.