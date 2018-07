Campeggi selvaggi sul torrente, l'indomani è pieno di rifiuti abbandonati

L'estate invoglia a trascorrere del tempo all'aria aperta, ma il vivere civile impone di rispettare la natura. Questo non succede a Rossiglione, dove gli abitanti sono stufi di trovare cumuli di rifiuti, abbandonati da incivili campeggiatori.

Già la scorsa estate si era presentato il problema, ma dopo l'interessamento dei media locali, la situazione era andata migliorando. Ora, a quanto pare, siamo da capo.

«Oltre a lasciare spazzatura a bordo strada - spiega una residente della zona -,troviamo auto in sosta in mezzo alla carreggiata. Siamo solo a metà luglio e già ci sono angoli di spazzatura. Il luogo incriminato è a Rossiglione, in valle Stura, precisamente in località Ciusa. Siamo esasperati e arrabbiati».