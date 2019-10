Allarme antincendio a scuola, gli studenti restano fuori

Inizio delle lezioni ritardato questa mattina per gli studenti dell'istituto superiore Rosselli in via Giotto a Sestri Ponente. All'apertura della scuola, alcuni ragazzi hanno avvertito odore di bruciato e hanno preferito non entrare.

È scattato anche l'allarme antincendio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il capo squadra ha avvertito a sua volta un odore strano, ma, intorno alle 9, la causa non era ancora stata individuata.

Fra le ipotesi c'è anche che gli studenti non siano del tutto estranei a quanto accaduto.