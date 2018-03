Sos rospi, cercasi volontari per aiutarli ad attraversare la strada

L'amore non conosce limiti e non guarda in faccia i pericoli, almeno quello dei rospi che in questa stagione migrano verso i corsi d'acqua rispondendo all'irresistibile richiamo della natura. Molti esemplari di "bufo bufo" rimangono però schiacciati dalle auto di passaggio mentre cercano di raggiungere gli specchi d'acqua per deporre le loro uova.

Per evitare la moria di questa specie la Protezione animali Ligura ha lanciato un appello agli abitanti a partecipare alle operazioni di salvataggio: «Cerchiamo volontari che dedichino due ore del loro tempo per salvargli la vita - scrive Paola Buscaldi della P.A.L.I - dalle 20 alle 22.00 in via Ungaretti a Pegli; ricordiamoci che sono protetti e di vitale importanza per l'ecosistema. Chi ci aiuta a soccorrerli è il benvenuto».

Dalla associazione arriva anche una raccomandazione: «I rospi vanno presi con mani bagnate, perché con la nostra temperatura corporea si rischia di ustionarli e meglio non usare guanti in lattice perché la loro pelle è molto porosa»