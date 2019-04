Lettini da spiaggia nel roseto, è ancora polemica ai Parchi di Nervi

Prima i bivacchi e le partite di pallone sul prato appena seminato, poi le sdraio nel roseto: sono giorni complicati, nei parchi di Nervi, dove spesso il desiderio di trascorrere qualche ora di relax immersi nel verde e a pochi passi dal mare viene offuscato da comportamenti che suscitano parecchia polemica.

L’ultima segnalazione a tenere banco sui social network, piazza virtuale in cui i temi legati al degrado e al decoro urbano scatenano sempre discussioni accese, arriva dalle Guardie Zoofile di Genova: tre lettini da spiaggia posizionati sul prato davanti al celebre roseto, che in queste settimane si prepara a fiorire in tutta la sua bellezza.

Sistemate strategicamente all’ombra di una palma sabato mattina, le sdraio hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei frequentatori del parco - guardie zoofile comprese - e la foto che le ritrae è stata condivisa anche su Facebook, facendo partire il dibattito: giusto godersi in ogni modo l’unico parco a misura di persone della città, o si tratta piuttosto di mancanza di rispetto verso un bene che va sì vissuto, ma anche tutelato?

A oggi, contrariamente a quanto accaduto per i pic-nic e la partita di calcetto sul prato seminato, sembrano tutti concordi nel ritenere che i lettini da spiaggia siano eccessivi, pur ammettendo che la sensibilità attuale si è sviluppata soltanto di recente, e che i parchi sono spesso stati teatro di episodi di questo genere senza eccessivo clamore.

Sulla questione è intervenuto anche l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella: «Molti mi chiedono di intervenire su qualsiasi cosa, ma io non ho tutte le deleghe e posso occuparmi e a fatica, solo delle mie competenze. La vigilanza nei parchi io posso richiederla con insistenza, ma purtroppo non posso fare altro - ha scritto Fanghella - tutto ciò premesso chi posiziona delle sdraio nel roseto dei parchi Nervi…».