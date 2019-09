Tentano di pagare con soldi falsi in tre negozi, coppia denunciata

Nel pomeriggio di lunedì 16 settembre 2019 a Ronco Scrivia una coppia è entrata in un panificio e ha fatto acquisti per 5 euro, pagando con una banconota falsa da 50 euro. I due, arrivati dalla provincia di Brescia, poco dopo hanno tentato di spendere altri banconote dello stesso taglio, prima in una pizzeria e poi presso un negozio di fiori, ma senza esito.

Poco più tardi, una delle vittime ha avvertito i carabinieri della locale stazione, che, appresi pochi ma fondamentali elementi sui due malfattori, li hanno individuati e bloccati presso la stazione ferroviaria. In caserma, i due sono stati identificati in uno spagnolo di 30 anni e la complice di 36 anni, pregiudicati per reati specifici e contro il patrimonio.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di una banconota da 50 euro palesemente contraffatta e di 25 euro. I due sono stati arrestati per spendita e introduzione nello Stato senza concerto di banconote falsificate in concorso. In mattinata sono stati processati con rito direttissimo.