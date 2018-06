Tragedia in stazione, muore travolto dal treno a Ronco Scrivia

Tragico incidente intorno alle 15 di mercoledì 20 giugno 2018 nei pressi della stazione ferroviaria di Ronco Scrivia. Un uomo è morto travolto da un treno. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note in attesa di comunicare la triste notizia ai familiari.

L'uomo è stato travolto da un treno merci in transito. Sul posto il personale del 118 ma la vittima è deceduta sul colpo. Le indagini per chiarire l'accaduto sono affidate alla Polfer. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Qualche ripercussione sulla circolazione dei treni, temporaneamente deviati su Isola del Cantone.