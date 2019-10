Intossicazione da monossido di carbonio, ricoverati marito e moglie

Marito e moglie di 40 e 45 anni di Ronco Scrivia sono rimasti intossicati questa mattina nella loro abitazione a causa di una calderina malfunzionante.

I mezzi di soccorso hanno raggiunto i due intorno alle 5 e li hanno trasferiti in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

La coppia è stata sottoposta a terapia in camera iperbarica e non sarebbe in pericolo di vita.